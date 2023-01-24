На Киевщине легковушка съехала в кювет и перевернулась: есть погибшие и пострадавший. Фото

В Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще один – госпитализирован в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, 23 января в 19:37 в них поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге между селами Воропаев и Жукин.

"По прибытию спасателями было установлено, что автомобиль Opel Vectra съехал с проезжей части и перевернулся в кювет. Спасатели деблокировали двоих погибших, а одного пострадавшего передали врачам", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Белоцерковском районе Киевщины в ночь с 19 на 20 января произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП травмы получили три человека.

Кроме того, в пгт Калиновка Киевской области Skoda на скорости протаранила Opel, в результате чего механические повреждения получила еще одна легковушка. В больницу с переломом госпитализировали водителя одного из авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области 23 января Opel выехал на тротуар, где протаранил забор, рядом с которым проходила женщина с 14-летней дочерью, в результате чего ребенок пострадал.

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