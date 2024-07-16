В отдельных районах Киева выпал дождь: синоптики объявили грозовое предупреждение до конца суток. Видео

Во вторник, 16 июля, в некоторых районах Киева выпал долгожданный дождь. Синоптики уже объявили грозовое предупреждение до конца суток.

Видео дня

Видео непогоды публикуют столичные Telegram-каналы. Как отметили в "Укргидрометцентре", в ближайшее время с сохранением до конца суток 16 июля в Киеве ожидается гроза.

В КГГА также напомнили, что во время грозы лучше избегать пребывания вблизи крупных деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того:

– При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 0442847419.

– Если упало дерево или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

– Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

– При травме людей немедленно звоните по телефону 103.

– В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 0503873542 (телефоны ЦОДР).

Напомним, вечером в воскресенье, 14 июля, Львов и область накрыла сильная непогода. По городу уже были сообщения об ударах молний в электросети и деревья. Отмечалось, что на этих местах начался пожар. Некоторые районы города остались без света.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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