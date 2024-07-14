Во Львове молния попала в подстанцию: разгорелся масштабный пожар. Видео

Вечером в воскресенье, 14 июля, Львовщину накрыло ненастье. Местные жители сообщают о том, что молния попала в подстанцию. Разгорелся масштабный пожар.

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Видео публикуют в соцсетях. Отмечается, что во Львове начались перебои со светом.

Как сообщают местные жители, на улице Кобылицы горят электрические провода, после попадания молнии.

На Трускавецкой от попадания молнии начался пожар.

По состоянию на 22:10 14.07.2024 в районе Левандовка (Львов), по предварительной информации сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук. Сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясной проблемы с электроэнергией. Об этом сообщил депутат городского совета Олег Зинкевич.

Известно также, что молния попала в поле и повредила электросеть, что привело к возникновению пожаров.

Вечером в воскресенье, 14 июля, Львов и область накрыло угрожающее грозовое облако. Она вызвала едва ли не полную тьму над городами и селами региона. В городе возникли проблемы со светом.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Украине сохранится жаркая погода. Во многих областях столбики термометров поднимутся выше +40 градусов. В понедельник, 15 июля, лишь на западе нашей страны возможен небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

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