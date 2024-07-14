УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Во Львове молния попала в подстанцию: разгорелся масштабный пожар. Видео

Анна Павлова
Общество
2 минуты
531
Во Львове молния попала в подстанцию: разгорелся масштабный пожар. Видео

Вечером в воскресенье, 14 июля, Львовщину накрыло ненастье. Местные жители сообщают о том, что молния попала в подстанцию. Разгорелся масштабный пожар.

Видео дня

Видео публикуют в соцсетях. Отмечается, что во Львове начались перебои со светом.

Во Львове молния попала в подстанцию: разгорелся масштабный пожар. Видео
Во Львове молния попала в подстанцию: разгорелся масштабный пожар. Видео

Как сообщают местные жители, на улице Кобылицы горят электрические провода, после попадания молнии.

На Трускавецкой от попадания молнии начался пожар.

По состоянию на 22:10 14.07.2024 в районе Левандовка (Львов), по предварительной информации сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук. Сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясной проблемы с электроэнергией. Об этом сообщил депутат городского совета Олег Зинкевич.

Известно также, что молния попала в поле и повредила электросеть, что привело к возникновению пожаров.

Вечером в воскресенье, 14 июля, Львов и область накрыло угрожающее грозовое облако. Она вызвала едва ли не полную тьму над городами и селами региона. В городе возникли проблемы со светом.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Украине сохранится жаркая погода. Во многих областях столбики термометров поднимутся выше +40 градусов. В понедельник, 15 июля, лишь на западе нашей страны возможен небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!