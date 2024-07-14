Львов накрыла аномальная непогода: возникли проблемы со светом. Фото и видео

Вечером в воскресенье, 14 июля, Львов и область накрыло угрожающее грозовое облако. Оно вызвало едва ли не полную тьму над городами и селами региона.

Видео дня

Об этом сообщают местные паблики. Корреспондент OBOZ.UA также делится фотографиями и видео с места непогоды. Следует отметить, что днем во Львове и области была аномальная жара.

Мэр Львова Андрей Садовый уже предостерег жителей и гостей города по возможности не выходить на улицу и находиться дома или в безопасных местах.

По городу уже есть сообщения об ударах молний в электросети и деревья. Отмечается, что на этих местах поднялся пожар.

По состоянию на 22:10 14.07.2024 в районе Левандовка (Львов), по предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук. Сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясной проблемы с электроэнергией.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в Украине сохранится жаркая погода. Во многих областях столбики термометров поднимутся выше +40 градусов. В понедельник, 15 июля, лишь на западе нашей страны возможен небольшой дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, сильная жара может иметь серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной температуре украинцев призывают более тщательно следить за своим самочувствием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!