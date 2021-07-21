В Киеве в одном из озер произошел массовый мор уток и рыбы: что известно. Фото

В Киеве в Голосеевском парке на Ореховатских прудах роизошел мор уток и рыбы. Экологическое бедствие случилось во вторник, 20 июля.

Об этом сообщила киевлянка Татьяна Войнаровская в Facebook-сообществе "Соседи. Голосеево". Ей удалось сделать несколько фото с мертвыми жителями водоема (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В парке массовый мор рыбы и уток", – написала Татьяна Войнаровская.

Видео дня

По фото видно, что мертвые тушки рыб и уток лежат вокруг одного из прудов. К тому же жители Голосеевского района пожаловались, что вода в прудах и озерах района в последнее время имеет неприятный запах, а в отдельных водоемах в последние недели она меняла свой цвет на коричневый.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в прудах Голосеево фиксируют уже не первый раз, а вот случаи гибели уток припомнить не смогли. Некоторые люди предположили, что в водоем могла попасть отрава.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в Столичный округ Государственной экологической инспекции Украины. Там сообщили, что уже зафиксировали инцидент и отобрали пробы воды.

"Наши специалисты выезжали на место инцидента, поскольку было соответствующее обращение от неравнодушных граждан. По факту выезда установлен мор птиц и рыбы. Сегодня были отобраны пробы воды из водоема", – рассказали в ГЭИ Столичного округа.

Предварительные результаты исследования воды будут известны в четверг, 22 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня на Киевском водохранилище зафиксировали массовый мор рыбы. От Межигорья до плотины Киевской ГЭС люди обнаружили большое количество мертвой судака. Каждая рыбина весила от двух до трех килограммов.