В киевском Гидропарке горело кафе 'Русалка': пожарные рассказали подробности. Фото

В Киеве вечером в среду, 18 декабря, произошел пожар. Загорелось кафе "Русалка" на Броварском проспекте на территории Гидропарка.

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Главное управление ГСЧС Украины в городе Киев подтвердило инцидент. На своей Facebook-странице пресс-служба опубликовала фотографии, сделанные на месте ЧП.

Информация о возгорании поступила в пожарную службу в 18:52.

"В ходе разведки пожарные обнаружили, что произошло возгорание в одноэтажном деревянном недействующем здании общепита", – рассказали в ведомстве.

Уже в 19:42 пламя было ликвидировано на площади 45 метров квадратных. Пожарные вынесли из здания углекислотный баллон, чтобы он не взорвался.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Почему кафе вспыхнуло, должны установить правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Шевченковском районе столицы 15 декабря произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали шесть человек, двое из которых – женщина и ребенок – доставлены в больницу.

– 13 декабря в Днепровском районе Киева произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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