В Киеве при пожаре в доме пострадали женщина и ребенок. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева произошел пожар в шестиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали шесть человек, двое из которых – женщина и ребенок – доставлены в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, в воскресенье, 15 декабря, в 21:46 им поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе Киева на улице Шолуденко.

"Воспламенение возникло в комнате одной из квартир на 2-м этаже шестиэтажного жилого дома. Пожар был ликвидирован в 22:37 на площади 20 квадратных метров. Из-за сильного задымления с верхних этажей эвакуированы 6 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшая женщина и ребенок переданы в карету скорой помощи с последующей госпитализацией", – уточнили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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