В Киеве четыре часа тушили масштабный пожар в админздании: спасли двух человек. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева в пятницу, 13 декабря, произошел масштабный пожар в административном здании. Во время тушения огня на площади 700 квадратных метров бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 13 декабря в 02:01 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Днепровском районе Киева по улице Пластовой.

"Спасатели установили, что возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного административного здания. Была угроза распространения пожара на верхний этаж и соседние здания. Во время проведения разведки спасатели спасли двух человек по автолестнице. Пожар в 05.11 локализовали на площади 700 кв. м, а в 06:20 – ликвидировали", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Голосеевском районе столицы в пожаре погибли два человека. Возгорание возникло в одной из квартир на шестом этаже 11-этажного жилого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек, а еще 20 – эвакуировали.

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