В Киевской области женщина в огороде нашла выстрел к ручному противотанковому гранатомету. Фото

В Броварском районе Киевской области женщина на приусадебном участке во время хозяйственных работ обнаружила опасную находку. Саперы установили, что это выстрел к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасную находку вывезли и обезвредили.

"6 мая в селе Победа, во время проведения хозяйственных работ на собственном приусадебном участке, владелица дома нашла подозрительный предмет. Женщина сразу сообщила о находке в полицию. По указанному адресу прибыли все необходимые службы и обнаружили гранатометный выстрел к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7" , – рассказали в пресс-службе.

Полицейские в очередной раз призвали жителей Киевской области, в случае обнаружения взрывоопасных предметов сообщать на спецлинию "102".

Напомним, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении. В селе Наливайковка Киевской области местный житель обнаружил у своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

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