На Киевщине мужчина обнаружил возле своего огорода российскую ракету: ее уничтожили на месте. Фото и видео

В селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Разминирование территории региона еще не закончено (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Более года, как была освобождена Киевская область, но опасность ежедневно рядом с людьми, работающими на землях, где проходили боевые действия. Именно такую многоцелевую российскую ракету обнаружил житель села Наливайковка Бучанского района вблизи собственного огорода", – рассказали в пресс-службе.

Пиротехники осмотрели взрывоопасный предмет и приняли решение, что его невозможно транспортировать на полигон, а уничтожать его будут на месте. После того как жителей населенного пункта предупредили о работе саперов и отвели на безопасное расстояние, специалисты ГСЧС уничтожили ракету.

Напомним, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, на территории Святошинского лесничества, пиротехники обнаружили остатки боеприпасов от РСЗО "Град". Взрывоопасные находки обезвредили.

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