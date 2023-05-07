newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
русскийРУС
img

На Киевщине работники кладбища во время копания могилы обнаружили снаряд. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
1 минута
2,7 т.
На месте происшествия работали саперы

В Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасную находку обезвредили.

"На кладбище Макарова рабочие обнаружили снаряд во время копания могилы. 6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мероприятиям. Правоохранители срочно прибыли на место, огородили прилегающую территорию и вызвали ГСЧС. К счастью, никто из людей не пострадал!" – рассказали в полиции.

На Киевщине работники кладбища во время копания могилы обнаружили снаряд. Фото

В пресс-службе в очередной раз призвали всех граждан быть осторожными на деоккупированных территориях, а в случае обнаружения опасных предметов, сразу вызвать правоохранителей.

На Киевщине работники кладбища во время копания могилы обнаружили снаряд. Фото

Напомним, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении. В Киеве на территории Святошинского лесничества пиротехники обнаружили остатки боеприпасов от РСЗО "Град". Взрывоопасные находки обезвредили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!