На Киевщине работники кладбища во время копания могилы обнаружили снаряд. Фото

В Макарове Киевской области на кладбище во время копания могилы обнаружили снаряд. На месте происшествия работали правоохранители и саперы ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Опасную находку обезвредили.

"На кладбище Макарова рабочие обнаружили снаряд во время копания могилы. 6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мероприятиям. Правоохранители срочно прибыли на место, огородили прилегающую территорию и вызвали ГСЧС. К счастью, никто из людей не пострадал!" – рассказали в полиции.

В пресс-службе в очередной раз призвали всех граждан быть осторожными на деоккупированных территориях, а в случае обнаружения опасных предметов, сразу вызвать правоохранителей.

Напомним, вблизи Макарова Киевской области дети во время прогулки обнаружили противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении. В Киеве на территории Святошинского лесничества пиротехники обнаружили остатки боеприпасов от РСЗО "Град". Взрывоопасные находки обезвредили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Наливайковка в Киевской области местный житель обнаружил возле своего огорода многоцелевую российскую ракету. Пиротехники ГСЧС приняли решение об ее уничтожении прямо на месте.

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