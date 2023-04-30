В Киевской области дети во время прогулки нашли противопехотную мину. Фото

Вблизи Макарова в Киевской области дети, во время прогулки нашли противопехотную мину. Взрывоопасный предмет находился в боевом положении.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский поселковый председатель Вадим Токарь. Опасный предмет обезвредили саперы.

"Вблизи дороги между населенными пунктами Макаров и Гавронщина была обнаружена и в дальнейшем обезврежена противопехотная мина МОН-50. Мина находилась в боевом положении с растяжкой. Примечателен факт, что мину обнаружили дети! С одной стороны хорошо, что они сообщили ГСЧС, но с второго – детей там вообще не должно было быть!", – подчеркнул Токарь.

Напомним, в Купянском районе Харьковской области в четверг, 23 марта, мужчина взорвался на российской мини. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мини взорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Липовка Киевской области на обочине центральной улицы обнаружили взрывоопасный предмет. Как установили саперы – это была противотанковая мина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!