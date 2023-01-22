В Киевской области водитель спровоцировал тройное ДТП на блокпосту: есть пострадавший. Фото

В пгт Калиновка Киевской области Skoda на скорости протаранил Opel, в результате чего механические повреждения также получила еще одна легковушка. В больницу с переломом госпитализировали водителя одного из авто.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"Стали известны обстоятельства вчерашнего ДТП в Калиновке на блокпоста. Водитель Skoda, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с легковушкой Opel. Следовательно ударил BMW, который стоял на обочине", – говорится в сообщении.

В результате аварии травму в виде перелома ребра получил водитель Opel, которого госпитализировали в медучреждение.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала беременная женщина. В городе Славутич Киевской области водитель автомобиля Geely сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 января, эвакуатор на скорости протаранил две легковушки. Авария произошла на улице Академика Заболотного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области в ночь с 19 на 20 января произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП травмы получили три человека.

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