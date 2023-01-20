В Киеве эвакуатор протаранил две легковушки. Фото

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 января, эвакуатор на скорости протаранил две легковушки. Авария произошла на улице Академика Заболотного.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Сообщается, что якобы на улице Академика Заболотного автомобиль Daewoo Lanos пытался перестроиться для поворота, чтобы проехать в направлении больницы Феофания. В этот момент его на скорости протаранил эвакуатор, который ехал в направлении Одесской площади.

Водитель спецтранспорта пытался избежать столкновения, повернув в сторону тротуара, но не успел и также ударил Nissan, за рулем которого находилась ехавшая с ночной сменой в медучреждении врач.

"Медик отделался испугом. Пассажирка Lanos после столкновения жаловалась на боли в шее", – уточнили в соцсети.

Напомним, в Шевченковском районе Киева 16 января произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль. Водителя легковушки госпитализировали в больницу. В Белой Церкви Киевской области столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала беременная женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Славутич Киевской области водитель автомобиля Geely сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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