На Киевщине столкнулись три грузовика: в результате ДТП дорогу засыпало кукурузой. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области в ночь с 19 на 20 января произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП травмы получили три человека.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Автопроисшествие случилось на автотрассе Киев-Одесса.

По словам спасателей, к ним поступило сообщение об аварии в Белоцерковском районе Киевщины.

"По прибытию было установлено, что произошло столкновение трех грузовых автомобилей, в результате чего двое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с разными степенями тяжести. Третий пострадавший от госпитализации отказался", – рассказали в пресс-службе.

С помощью спецоборудования спасатели смыли горюче-смазочные материалы с приезжей части автодороги и убрали с дороги рассыпанную кукурузу из двух грузовиков.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала беременная женщина. В городе Славутич Киевской области водитель автомобиля Geely сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 января, эвакуатор на скорости протаранил две легковушки. Авария произошла на улице Академика Заболотного.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!