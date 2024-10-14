В Киевской области местные жители при поиске грибов нашли обломки ракеты. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области местные жители во время сбора грибов обнаружили обломки ракеты. Во втором районе лесник обнаружил гранатометный выстрел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Тревожный инцидент произошел в Бучанском районе, в селе Мощун. Люди, отправившись в лес на поиски грибов, наткнулись на предметы, напоминавшие остатки ракеты. Не теряя времени, они вызывали саперов. Приехавшие на вызов пиротехники выяснили, что это были безопасные остатки ракеты", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, в Вышгородском районе, близ села Новоселки, лесник обнаружил вызвавший подозрение металлический предмет. На место сразу прибыла группа саперов, установивших, что это был гранатометный выстрел ВОГ-25. Опасная находка была изъята для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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