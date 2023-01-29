В Киевской области столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавшие. Фото

Вблизи Бучи Киевской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения машин двух человек госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Полиция Киевщины расследует обстоятельства ДТП с пострадавшими вблизи Бучи на трассе Киев-Ковель. Предварительно было установлено, что 39-летний водитель микроавтобуса Ford не соблюдал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком Scania под управлением 59-летнего киевлянина", – рассказали в полиции.

В результате ДТП пострадали водитель и 23-летний пассажир автобуса. Их с телесными повреждениями разной тяжести госпитализировали в больницу.

Напомним, вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, опрокинулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей. В Печерском районе Киева во вторник, 24 января, произошла авария с участием 6 автомобилей. Предварительно виновник ДТП не справился с управлением грузовика из- за неисправной тормозной системы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Колесниково Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать тело погибшего водителя, на место ДТП вызвали спасателей.

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