На Киевщине легковушка на скорости протаранила дерево: есть погибший. Фото

В селе Колесниково Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево. Чтобы деблокировать тело погибшего водителя, на место ДТП вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Как рассказали в ГСЧС, информация о ДТП на автодороге в селе Колесниково Белоцерковского района к ним поступила 25 января в 2:14.

"По прибытию спасателей было установлено, что автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с деревом. Чтобы деблокировать тело погибшего водителя, спасатели применили специальный инструмент", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 23 января, легковушка на скорости съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП два человека погибли, а еще одного – госпитализировали в больницу. Вблизи села Станишевка Киевской области пьяный водитель съехал в кювет, опрокинулся и уснул на месте ДТП. Затем мужчина напал на правоохранителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева во вторник, 24 января, произошла авария с участием 6 автомобилей. Предварительно виновник ДТП не справился с управлением грузовика из- за неисправной тормозной системы.

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