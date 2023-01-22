В Киевской области произошел взрыв в квартире жилого дома. Фото

В Броварах Киевской области в субботу произошел взрыв в квартире жилого дома. Как оказалось, его причиной был баллончик туристической газовой горелки.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей региона призвали осторожничать при использовании взрывоопасных приборов.

"В квартире на улице Москаленко взорвался газовый баллончик. Происшествие случилось вчера, 21 января. На место инцидента выехали спасатели. Выяснилось, что взорвался туристический газовый баллончик, без дальнейшего возгорания. Из-за взрыва никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть последствия взрыва, в частности, повреждена электрическая плитка.

Напомним, городские власти Киева в очередной раз призвали жителей столицы осторожно пользоваться туристическими газовыми плитками в жилых домах. В условиях отключения электроэнергии в городе увеличилось количество взрывов и пожаров из-за нарушений правил безопасности.

В Шевченковском районе Киева в ночь с 19 на 20 января сгорели два МАФа, которые были установлены у входа на станцию метро "Лукьяновская". По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

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