Жителям Киева напомнили основные правила использования туристических газовых плиток

Городские власти Киева снова призвали жителей столицы осторожно пользоваться туристическими газовыми плитками в жилых домах. В условиях отключения электроэнергии в городе увеличилось количество взрывов и пожаров из-за нарушений правил безопасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Необходимо быть осторожными при использовании взрывоопасных устройств.

"Городские власти призывают жителей неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности в условиях отключения электричества, особенно в связи с нередкими случаями неосторожного обращения с огнем и газом. Отмечаем, что для защиты дома от пожара обязательно запастись огнетушителем. И особое внимание следует уделять: не позволять им использовать электроприборы и открытый огонь", – отметили в пресс-службе.

В КГГА напомнили основные правила использования газовой горелки:

покупайте только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж;

неукоснительно следуйте инструкциям производителя и всегда проверяйте целостность баллончика (с помощью мыльного раствора можно проверить отсутствие следов утечки газа);

используйте исключительно в жилом помещении, где есть вентиляция;

держите баллоны подальше от солнечных лучей и от высоких температур;

не устанавливайте газовую горелку или туристические плитки с газовыми баллонами на поверхности электроплит или другое оборудование, которое может нагреваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

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