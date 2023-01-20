В Киеве на Лукьяновке ночью сгорели два МАФа: очевидцы сообщили о взрыве. Фото

В Шевченковском районе Киева в ночь с 19 на 20 января сгорели два МАФа, которые были установлены возле входа на станцию метро "Лукьяновская". По словам очевидцев, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Причины происшествия установят правоохранители.

"Сообщается, что ночью в МАФе никого не было, взорвался баллон. Далее он загорелся и огонь перекинулся на второй киоск. Помещения сгорели дотла вместе с техникой и товаром", – говорится в сообщении.

В соцсетях уточнили, что МАФы были установлены у входа на станцию метро "Лукьяновская". Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома по улице Бережанской, 14 взорвался газовый баллончик. Также в Днепровском районе столицы во вторник, 27 декабря, в квартире многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Радужной.

В Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору.

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