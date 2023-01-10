В Броварах в квартире многоэтажки произошел взрыв: известные подробности. Фото

В Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Граждан еще раз призывали быть осторожными со взрывоопасными приборами.

По словам спасателей, сообщение о взрыве на втором этаже 9-этажного жилого дома в Броварах по улице Симона Петлюры в них поступило в 16:40.

"По прибытию спасателями установлено, что в квартире взорвался туристический газовый баллончик, который находился в портативной переносной газовой плитке, размещенной на электроплите. В результате включения электрического напряжения произошел подогрев баллончика, что привело к взрыву", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что в результате происшествия никто не пострадал, повреждены окна и двери квартиры.

Напомним, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома по улице Бережанской, 14, взорвался газовый баллончик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева во вторник, 27 декабря, в квартире многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Радужной.

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