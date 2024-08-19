В Киеве среди обломков российской ракеты обнаружили 60 "опасных мячиков". Подробности и фото

В Киеве в одном из лесопарковых хозяйств города обнаружили обломки вражеской ракеты. На месте происшествия саперы изъяли 60 "опасных мячиков" – суббоеприпасов от кассетной части Х-101.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"60 "опасных мячиков" уничтожили саперы ГСЧС Украины. Вывели боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева. Взрывоопасные предметы транспортированы на взрывную площадку и уничтожены", -– рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, "опасные мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать детей. Когда разлетаются и падают на землю, часть не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время обследования водоема водолазы-саперы обнаружили боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-8. Событие произошло в селе Мусийки.

В Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БпЛА. Событие произошло 27 июля вблизи одноименных прудов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БпЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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