В Киевской области нашли обломки 'Шахеда' с уцелевшей боевой частью. Фото и подробности

В Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили российский дрон-камикадзе, не сдетонировавшийся при падении. Чтобы изъять боевую часть "Шахеда", на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Жителей области призвали не трогать опасные предметы и вызвать саперов.

"В Броварском районе Киевской области пиротехническая группа изъяла боевую часть вражеского беспилотного летательного аппарата Герань-2. К счастью, никто не пострадал. Боеприпас был перевезен на специальную площадку для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве полицейские взрывотехники разрядили два вражеских БпЛА, которые не сдетонировали после падения. Дроны-камикадзе упали во время ночной атаки на город в четверг, 7 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области на территории промышленной зоны обнаружили боевую часть БпЛА "Герань" (Shahed-136). На место происшествия вызвали саперов ГСЧС.

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