В Киевской области после пожара в частном доме обнаружили тело женщины

В Обуховском районе Киевской области возник пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владелицы жилья.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Причины возникновения возгорания установят специалисты.

"12 января, в 4:19, в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что в соседнем доме пожар. На место прибыли работники Обуховского управления полиции Киевщины и спасатели. После ликвидации пожара, полицейские обнаружили тело 61-летней владелицы дома", – рассказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что по предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору. В селе Мотовиловка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из-за припаркованных авто спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

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