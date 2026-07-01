Представьте себе таможенника, который работает без перерывов и выходных. Которому нельзя позвонить. Которому нельзя подсунуть конверт. Который не знает ни ваших имен, ни ваших связей, ни того, кто звонил вчера с "правильного" номера. Которому за секунды сравнивает вашу декларацию с тысячами похожих грузов по всей стране, с мировыми ценами – и либо пропускает её, либо поднимает "красный флажок".

Видео дня

Именно так должно выглядеть ИИ-будущее украинской таможни.

Это не фантастика. Это то, что нужно делать здесь и сейчас. Не проводить новые открытые конкурсы, не избирать общественные советы, не привлекать новых борцов со старой коррупцией.

Важно не превратить это в очередной "цифровой хайп" от консультантов в галстуках. Потому что настоящая цифровизация – это не об удобстве. Речь идет об изменении архитектуры государства: когда всё больше решений зависят не от человека, а от прозрачных правил, а значит – всё меньше места остаётся для договорённостей.

Поэтому важно, чтобы этот процесс возглавляли ИИ-инженеры, а не бывшие таможенники, рассказывающие о новых технологиях.

Три вещи, которые ИИ гарантирует, а человек – нет

Я не романтизирую технологию. У ИИ есть свои ограничения, и о них тоже нужно говорить. Но есть три вещи, в которых преимущество алгоритма над человеком носит структурный, а не ситуативный характер.

Главные истории дня

Во-первых: ИИ не берет взяток. Не потому, что он "добродетельный" в моральном смысле. Просто у него нет счета, потребностей и страха. Звонить ему бесполезно, отправить "поздравление" невозможно. И это не добродетель – это архитектура.

Второе: ИИ стабилен. Алгоритм применяет одинаковые критерии как к первой, так и к миллионной декларации. Он не знает, что эта компания – "наша", а та – "чужая". Не знает, кто звонил вчера. Равные правила – это не декларация ценностей, а техническая невозможность неравного отношения.

Третье: ИИ оставляет след. Каждое решение – зафиксировано. Каждое отклонение от стандартного протокола – задокументировано. Если человек вручную корректирует решение алгоритма – это видно. Это и есть настоящая подотчетность: не клятва на Конституции, а цифровой журнал действий с отметкой времени.

"А как же контрабанда?" – и где ИИ не заменит собаку с обонянием

Здесь важно быть честным. ИИ не заменит таможенную собаку, которая обнюхивает багаж. Не заменит оперативника, который знает местный контрабандный рынок изнутри. Физическая контрабанда – акцизные товары, оружие, наркотики – требует физического реагирования.

Но именно там, где государство теряет больше всего денег, алгоритмы имеют наибольшее преимущество. Основная часть бюджетных потерь связана не с классической контрабандой, а с занижением таможенной стоимости, манипуляциями с кодами товаров и использованием фиктивных посредников. Именно здесь алгоритм может автоматически сравнивать заявленную цену с тысячами аналогичных сделок и видеть то, что человеческий глаз часто не замечает.

Это те миллиарды, которые ежегодно не поступают в бюджет. И ни одно расследование не вернет их так эффективно, как система, которая не позволит их потерять.

Чего боится система – и почему это важно понимать

Самое большое сопротивление цифровизации таможни – не техническое. Оно человеческое и политическое.

"Потоки" – это не просто коррупция рядовых инспекторов. Это вертикально интегрированные схемы, где сверху донизу существуют свои интересы. Тот, кто "крышует" поток, не заинтересован в системе, где некому позвонить. Поэтому борьба за ИИ на таможне – это не только ИТ-проект. Это борьба с конкретными бенефициарами нынешнего беспорядка.

Поэтому параллельно с технологией нужны три вещи:

независимый таргет-центр , имеющий прямой доступ к данным вне ведомственной вертикали;

, имеющий прямой доступ к данным вне ведомственной вертикали; публичная аналитика – регулярные дашборды отклонений таможенной стоимости по товарным группам, своеобразная "карта позора";

– регулярные дашборды отклонений таможенной стоимости по товарным группам, своеобразная "карта позора"; уголовная ответственность за ручное вмешательство в решения алгоритма задним числом.

Без этого ИИ превратится в дорогую игрушку, которую в конечном итоге "настроят" под нужды тех же самых людей.

Орест Мандзий, которого Кабмин недавно назначил главой Гостаможслужбы, пришел из НАБУ. Это, безусловно, лучше, чем очередной "свой человек" из таможенного подполья. Но детектив, даже самый лучший, – это не реформа. Если Мандзий действительно хочет сломать систему, а не просто сменить в ней лица, ему нужна не борьба с преступниками вручную, а новая архитектура, в которой преступление становится технически значительно сложнее или вообще невозможным.

Это означает одно: цифровизация и ИИ-система анализа рисков должны стать приоритетом номер один – не в пятилетней стратегии, а в первые месяцы работы. Каждый месяц без этого – это миллиарды, которые уходят туда, куда не должны. И ни один детектив с ордером не вернёт то, что правильно настроенная система могла бы не пропустить с самого начала.

Что на самом деле умеет ИИ на таможне – и что уже делает

Давайте конкретнее. Ведь разговор о "цифровизации" часто останавливается на красивых слайдах, не доходя до сути.

Анализ рисков в режиме реального времени. ИИ одновременно оценивает десятки параметров каждой декларации: вес, маршрут, профиль отправителя, нетипичные характеристики груза, фотографию товара, несоответствие между заявленной стоимостью и рыночными ценами. Человек физически не способен одновременно анализировать такое количество параметров. Алгоритм – способен, и делает это за миллисекунды.

Аномалии, которые не видны невооруженным глазом. Системы машинного обучения уже сейчас способны фиксировать несоответствия в документах, замечать паттерны, характерные для схем занижения стоимости или подмены товарного кода, даже если каждая отдельная декларация выглядит безупречно.

Обучение на собственных ошибках. Модели машинного обучения могут становиться всё точнее по мере накопления новых данных и совершенствования алгоритмов. Схема, которая сработала в прошлом квартале, в следующем уже попадает в базу рисков. "Серые" игроки не могут договориться с алгоритмом об "обновлении" правил – в отличие от руководителя регионального подразделения.

Кто уже идет по этому пути

Это не теория. Пока Украина надеется искоренить коррупцию назначением "одного честного человека", другие страны уже строят системы, в которые ни один контрабандист не способен засунуть пачку долларов, а тем более – чемодан с евро.

Китай внедрил Intelligent Customs Inspection – систему, которая использует ИИ для анализа отсканированных изображений контейнеров и багажа. Во многих случаях она существенно сокращает необходимость в человеческом вмешательстве при анализе грузов и их отборе для дополнительной проверки. Речь идет о стране с одним из крупнейших товарооборотов в мире — и система работает в промышленных масштабах.

Индия системно внедряет дата-аналитику и машинное обучение в управление таможенными рисками. Технология отслеживает цепочки поставок, составляет профили поставщиков, проверяет коды ГС-классификации на соответствие реальному товару – автоматически, без участия человека на ключевых этапах.

Европейский Союз движется к модели "сначала данные, потом форма": автоматизированный анализ рисков должен заменить хаотичный ручной отбор грузов для проверки. AI-решения уже используются для классификации тарифов, выявления мошенничества и ускорения оформления низкорисковых потоков.

США через Customs and Border Protection активно развивают ИИ-поддержку управления цепочками поставок – с акцентом на выявление нелегальных товаров и контрафакта на основе анализа больших массивов данных.

Всемирная таможенная организация сформулировала стратегическую цель: двигаться к SMART-границам – Secure, Measurable, Automated, Risk-based, Technology-driven. Автоматизированный риск-менеджмент уже не является опцией, это направление, в котором движется современная таможенная система.