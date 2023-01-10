Под Киевом в помещении магазина взорвался аккумулятор: пожар тушили спасатели. Фото

В селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел взрыв в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор подключенный к инвертору

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

По словам спасателей, в 07:31 к ним поступило сообщение о взрыве в магазине дверей. Он находится в цокольном помещении 9-этажного жилого дома в селе Софиевская Борщаговка на улице Чубинского.

"По прибытию предварительно было установлено, что произошел взрыв аккумулятора подключенного к инвертору с последующим горением. Погибшие и пострадавшие не обнаружены. Пожар был локализован в 08:08 и полностью ликвидирован в 08:16. Огонь уничтожил кладовую с готовой продукцией и повредил другие помещения магазина", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома по улице Бережанской, 14 взорвался газовый баллончик. В Днепровском районе столицы во вторник, 27 декабря, в квартире многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Радужной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в стоящей на электроплите портативной туристической плитке. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

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