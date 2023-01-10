Под Киевом спасатели из-за припаркованных авто не смогли быстро добраться до места пожара. Фото и видео

В Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из-за припаркованных автомобилей спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Во время тушения огня было эвакуировано 6 человек (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Сегодня в одном из жилых комплексов Софиевской Борщаговки возник пожар в квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома. К сожалению, из-за плотно припаркованных авто спасатели потеряли немало драгоценного времени. К счастью, обошлось без жертв", – рассказали спасатели.

В ГСЧС призвали водителей парковать собственные автомобили так, чтобы они не мешали проезду специального транспорта.

"В следующий раз это может стоить чьей-то жизни", – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, в Броварах Киевской области в понедельник, 9 января, в многоэтажке взорвался баллончик в портативной туристической плитке, стоявшей на электроплите. В результате происшествия были повреждены окна и двери квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел взрыв в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору.

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