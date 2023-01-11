В Киевской области спасли мужчину, который едва не погиб в горящем доме. Фото

В селе Мотовиловка Киевской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 120 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли мужчину.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, информация о пожаре в жилом доме в селе Мотовиловка поступила 11 января в 03:00.

"По прибытию на место вызова было установлено, что огнем охвачено покрытие двухэтажного жилого дома на площади 120 кв. м. В ходе разведки был обнаружен пострадавший мужчина, который передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Пожар локализован в 05:09 и полностью ликвидирован" в 05:50", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области во вторник, 10 января, произошел в магазине. По предварительной информации, его причиной был аккумулятор, подключенный к инвертору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Софиевской Борщаговке Киевской области 10 января произошел пожар в квартире многоэтажного дома. К сожалению, из- за припаркованных авто спасатели потеряли немало времени, чтобы добраться до места происшествия.

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