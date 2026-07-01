Когда чиновники говорят о жилищной политике, они обычно приводят крупные цифры. Более 206 тысяч семей получили различные виды компенсаций. Общая сумма утвержденной поддержки – 103,9 млрд грн. Десятки тысяч жилищных сертификатов. Новые ваучеры для переселенцев с временно оккупированных территорий.

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Но не превращается ли жилищная политика в "сертифицированную" иллюзию?

Да, на первый взгляд кажется, что государство постепенно находит ответ на одну из самых острых проблем войны – потерю жилья. Но стоит взглянуть на ту же Херсонскую область, чтобы понять: за этой статистикой скрывается "голая степь" реальных жилищных решений.

Херсонская область: между статистикой и реальностью

Херсонская область сегодня – это не просто одна из наиболее пострадавших областей. Это своеобразный тест для всей государственной жилищной политики. И, похоже, этот тест мы пока не сдаем.

Не случайно именно Херсонская область стала предметом отдельного рассмотрения Временной следственной комиссии Верховной Рады. Ведь область, которая, пожалуй, больше всего нуждается в новых жилищных решениях, фактически не сформировала собственной политики в этой сфере. Есть цифры, которые не требуют дополнительных комментариев. В 2025 году из областного бюджета не было предусмотрено ни одной гривны на строительство или приобретение жилья для ВПЛ.

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В то же время, по официальным данным, в Херсонской области более 5600 граждан получили компенсации за поврежденное жилье, а владельцам полностью разрушенных домов выдано 3260 жилищных сертификатов на сумму 4,2 млрд грн. С точки зрения статистики это выглядит убедительно.

Но что на самом деле означают эти цифры для людей?

Может ли сертификат сделать безопасными Берислав, Антоновку или другие общины, которые ежедневно подвергаются российским ударам? Вернет ли компенсация больницы, школы, рабочие места? Поможет ли она семье, дом которой остался на оккупированной территории, куда невозможно даже попасть для обследования?

Ответ очевиден.

Именно поэтому Херсонская область сегодня обнажает главную проблему всей государственной политики. Мы фактически заменили жилищную политику политикой компенсаций. Которая, в действительности, мало что компенсирует.

Строим. Только не для тех

Это хорошо видно и в общенациональном масштабе. По оценке RDNA5, война затронула более трех миллионов домохозяйств, а потребности в восстановлении жилищного сектора оцениваются почти в 90 млрд долларов.

На этом фоне более 206 тысяч семей, получивших различные виды компенсаций, — безусловно, важный результат. Но жилищная политика измеряется не количеством одобренных заявок или выданных сертификатов.

Ее главный критерий — сколько людей реально получили новый дом. На данный момент таких семей — почти 33 тысячи, из которых более 11 тысяч — внутренне перемещенные лица.

Так можно ли считать жилищную политику успешной, если её главным результатом становятся выданные сертификаты, а не жильё?

И здесь возникает еще один парадокс. Строить страна может. Но новостройки почти не способствуют решению жилищной проблемы ВПЛ.

В 2025 году в Украине было введено в эксплуатацию около 9,55 млн квадратных метров жилья — более 117 тысяч квартир. Это означает, что строительная отрасль даже во время войны наращивает свой потенциал.

Но государство до сих пор не создало механизма, который превращал бы хотя бы часть этих миллионных квадратных метров в доступный фонд для внутренне перемещенных лиц.

Пилотные проекты, которые так и не взлетели

Еще более показательна ситуация с муниципальным арендным жильем. Именно его несколько лет подряд называют одним из ключевых направлений государственной политики в отношении переселенцев. Именно на эти цели Украина привлекла финансирование Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии.

Однако по состоянию на середину 2026 года проект все еще находится на пилотной стадии. К следующему этапу отобраны лишь восемь общин, а первая фаза, бюджет которой составляет 100 млн евро, в перспективе должна обеспечить жильем около двух тысяч семей.

Не менее показательными стали и выводы Счетной палаты относительно экспериментального проекта комплексного восстановления деоккупированных территорий. За два года был завершен лишь один из запланированных объектов. В 2024 году не завершено ни одного. Из 4,6 млрд грн, выделенных в конце бюджетных периодов, 4,5 млрд грн вернулись в бюджет неиспользованными.

Эти цифры свидетельствуют о том, что проблема уже давно заключается не только в финансировании. Она — в отсутствии четкой архитектуры жилищной политики.

Дом — главный критерий восстановления

Компенсациями и жилищными сертификатами мы всё больше компенсируем не только потерю жилья, но и отсутствие настоящей государственной жилищной политики. Сформированной с учётом реальной ситуации "на местах", а не бумажных конструкций.

Именно поэтому Херсонская область сегодня является не только символом стойкости. Она стала предупреждением.

Ведь то, что сегодня переживает этот регион, завтра может стать реальностью для любой прифронтовой области. Людям нужны не только компенсации за утраченное жилье. Им нужно новое жилье там, где они могут жить в безопасности.

Настоящее восстановление начинается не тогда, когда государство подсчитало убытки или выдало очередной сертификат. Оно начинается тогда, когда человек получает новый дом и может вновь строить свою жизнь.

Ведь главный показатель успеха жилищной политики — это не количество выданных сертификатов. Это количество людей, которые больше не нуждаются в них.