В Киевской области около семи часов тушили пожар на нелегальной свалке. Фото

В селе Ставы Киевской области в субботу, 9 сентября, возник пожар на несанкционированной свалке. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось около 7 часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 9 сентября в 11:07 им поступило сообщение о пожаре в селе Ставы Кагарлыкской городской территориальной общины.

"По прибытию спасателями установлено, что горит несанкционированная свалка. Пожар был локализован 14:51 и полностью ликвидирован в 18:07. На месте пожара работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров. В Деснянском районе Киева в среду, 6 сентября, произошел пожар в больнице. Огонь возник в одной из палат медицинского учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крячки Киевской области в среду, 6 сентября, произошел пожар на территории шиноперерабатывающего предприятия. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось почти четыре часа.

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