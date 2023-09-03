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Под Киевом вторые сутки тушат масштабный пожар на торфяниках. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
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Спасатели вторые сутки тушат масштабный пожар

В Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Причины возникновения возгорания установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уважаемая община! На пойме между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем горит почти 8 гектаров торфа. От заправки "КЛО" до перекрестка возле ЖК "Синергия". Ситуация действительно серьезная. На полную ликвидацию пожара нам нужно примерно 2-3 дня... По предварительным версиями причины возникновения огня является умышленный поджог или неосторожное обращение в открытом огнем", – сообщил Маркушин.

Под Киевом вторые сутки тушат масштабный пожар на торфяниках. Видео

Чиновник добавил, что пожар не угрожает инфраструктуре Ирпенской общины, однако жителям Михайловки-Рубежовки, садового кооператива и района вблизи ЖК "Синергия" советуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания.

Уже в воскресенье, 3 сентября, Маркушин заявил, что специалисты открыли шлюзы дамбы, чтобы заполнить водой каналы засохшей реки.

Под Киевом вторые сутки тушат масштабный пожар на торфяниках. Видео

"Теперь тушение пожара будет гораздо легче, потому что наши пожарные смогут ставить насосы и воды хватит на весь периметр горения!", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном на оккупированной территории Херсонской области, произошел пожар. Огонь охватил около 7 тыс. га земли на участке "Южная".

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