Под Киевом вторые сутки тушат масштабный пожар на торфяниках. Видео

В Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Причины возникновения возгорания установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Уважаемая община! На пойме между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем горит почти 8 гектаров торфа. От заправки "КЛО" до перекрестка возле ЖК "Синергия". Ситуация действительно серьезная. На полную ликвидацию пожара нам нужно примерно 2-3 дня... По предварительным версиями причины возникновения огня является умышленный поджог или неосторожное обращение в открытом огнем", – сообщил Маркушин.

Чиновник добавил, что пожар не угрожает инфраструктуре Ирпенской общины, однако жителям Михайловки-Рубежовки, садового кооператива и района вблизи ЖК "Синергия" советуют держать окна закрытыми до полной ликвидации возгорания.

Уже в воскресенье, 3 сентября, Маркушин заявил, что специалисты открыли шлюзы дамбы, чтобы заполнить водой каналы засохшей реки.

"Теперь тушение пожара будет гораздо легче, потому что наши пожарные смогут ставить насосы и воды хватит на весь периметр горения!", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", расположенном на оккупированной территории Херсонской области, произошел пожар. Огонь охватил около 7 тыс. га земли на участке "Южная".

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