В Киевской области почти четыре часа тушили пожар на шиноперерабатывающем предприятии. Фото и видео

В селе Крячки Киевской области в среду, 6 сентября, произошел пожар на территории шиноперерабатывающего предприятия. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобилось почти четыре часа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину пожара установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как рассказали спасатели, информация о пожаре в селе Крячки Глеваховской территориальной общины к ним поступила 6 сентября в 10:06.

"По прибытию на место вызова спасателями установлено, что на территории шиноперерабатывающего предприятия произошло возгорание автошин на открытой территории. В 11:50 пожар на площади 150 квадратных метров был локализован и в 13:44 ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, вблизи городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

В Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в среду, 6 сентября, произошел пожар в больнице. Огонь возник в одной из палат медицинского учреждения.

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