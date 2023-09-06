В Киеве на Троещине произошел пожар в больнице. Фото и подробности

В Деснянском районе Киева в среду, 6 сентября, возник пожар в больнице. Огонь возник в одной из палат медицинского учреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину и обстоятельства возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 6 сентября в 5:50 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Миропольской, 8.

"Как оказалось, пожар возник на последнем этаже в одной из палат трехэтажной больницы. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению огня. В 06:18 возгорание было локализовано на площади 4 кв. м, а в 06:26 – ликвидировано . Жертв и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 28 августа, произошел пожар в отселенном одноэтажном здании по улице Дмитровской, вблизи городского цирка. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области между поселком Михайловка-Рубежовка и Ирпенем в субботу, 2 сентября, возник масштабный пожар на торфяниках. Огонь распространился на территории около 8 гектаров.

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