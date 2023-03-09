В Киевской области легковушка на скорости протаранила дерево: пострадавшего деблокировали спасатели. Фото

В Киевской области в среду, 8 марта, Старые Петровцы и Лютеж легковушка на скорости съехала с дороги и врезалась в дерево. Чтобы достать пострадавшего водителя из салона изуродованной машины, вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"8 марта, около 9:00, между селами Старые Петровцы и Лютеж произошла авария. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля "Chevrolet" на округленном участке дороги не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом", – рассказали в полиции.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Напомним, в Оболонском районе Киева в ночь со 2 на 3 марта произошла авария с участием автомобиля BMW и трактора коммунальных служб. В результате ДТП погибший и пострадавший.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева во вторник, 7 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутки. В результате ДТП на месте происшествия образовалась большая пробка.

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