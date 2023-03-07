В Киеве на Осокорках произошла массовая авария с участием маршрутки. Фото и видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 7 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей и маршрутки. В результате ДТП на месте происшествия образовалась большая пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят стражи порядка (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Серьезное ДТП на Осокорках с участием маршрутки и трех авто, образовалась большая пробка, движение затруднено. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия аварии. В частности, после столкновения один из легковушек оказался на встречной полосе дороги, из-за чего этот участок улицы машины вынуждены проезжать по одной.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 февраля, на трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения последнюю отбросило на обочину, где она сбила двух женщин-пешеходов, от полученных травм погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в ночь со 2 на 3 марта произошла авария с участием автомобиля BMW и трактора коммунальных служб. В результате ДТП погибший и пострадавший.

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