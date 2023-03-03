В Киеве легковушка на скорости протаранила трактор коммунальщиков: есть погибший и пострадавшие. Фото

В Оболонском районе Киева в ночь со 2 на 3 марта произошла авария с участием автомобиля BMW и трактора коммунальных служб. В результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины автопроисшествия установят правоохранители.

"Ужасные последствия столкновения BMW и коммунального трактора в Киеве на проспекте Бандеры в левом ряду. Передний пассажир погиб мгновенно, водитель в коме, еще дворе пассажиров, получили многочисленные травмы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, работники коммунальных служб чистили отбойник, когда в них врезался автомобиль. Якобы скорость BMW могла быть больше 200 км в час. Следует добавить, что в результате столкновения у прицепа трактора оторвало два колеса.

Напомним, в Киевской области в воскресенье, 26 февраля, на трассе Киев – Одесса столкнулись легковушка и грузовик. В результате столкновения последнюю отбросило на обочину, где она сбила двух женщин-пешеходов, от полученных травм погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 2 марта, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. По предварительной информации, есть погибший и пострадавшие.

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