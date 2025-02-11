В Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Подробности ДТП и фото

В Бучанском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

"Вчера, 10 февраля, на автодороге Киев-Чоп вблизи села Калиновка произошла авария. Предварительно правоохранители установили, что 21-летний житель Черниговской области, управляя автомобилем Skoda, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", – говорится в сообщении.

В результате ДТП 48-летняя местная жительница получила травмы – ее госпитализировали в медицинское учреждение. По факту ДТП с пострадавшей открыто уголовное производство.

Виновному грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен либо исправительные работы сроком до двух лет, либо арест сроком до шести месяцев, либо ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве автомобиль Volkswagen выехал на тротуар, сбил прохожую и пытался скрыться с места происшествия. Как оказалось, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева BMW на скорости протаранил автомобиль Mazda, остановившийся на красный сигнал светофора. В результате ДТП есть пострадавшие, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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