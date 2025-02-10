В Киеве BMW на скорости протаранил Mazda: есть пострадавшие, нарушитель был пьян. Фото и подробности

В Голосеевском районе Киева BMW на скорости протаранил автомобиль Mazda, остановившийся на красный сигнал светофора. В результате ДТП есть пострадавшие, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, авария произошла в воскресенье, 9 февраля, около 22.00 в Голосеевском районе Киева на проспекте Валерия Лобановского.

"Предварительно полицейские установили, что 35-летний водитель автомобиля BMW двигался по проезжей части и, не придерживаясь дистанции, допустил столкновение с автомобилем Mazda, который остановился на запрещающем сигнале светофора. В результате аварии пострадали 21-летние водитель и пассажирка Mazda, которых с переломами и ушибами госпитализировали в медицинское учреждение", – уточнили в пресс-службе.

Виновника ДТП полицейские задержали – во время освидетельствования прибор "Драгер" показал 1,50 промилле алкоголя в его крови. По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное производство.

Задержанному сообщили о подозрении – ему грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева автомобиль Chrysler в результате аварии вылетел на обочину и опрокинулся на крышу. Чтобы деблокировать водителя и его пассажира из изуродованной машины, на место ДТП вызвали спасателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!