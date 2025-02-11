В Киеве пьяный водитель на тротуаре сбил женщину и пытался скрыться. Подробности и фото

В Киеве автомобиль Volkswagen выехал на тротуар, травмировал прохожую и пытался скрыться с места происшествия. Как оказалось, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленника задержали неравнодушные свидетели аварии.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вчера после обеда на улице Радужной, что в Днепровском районе столицы. 41-летний вождь Volkswagen Passat, двигаясь по дороге, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где на тротуаре наехал на 24-летнюю девушку. В результате ДТП последняя получила телесные повреждения в виде перелома ребер и ушибов и была госпитализирована в больницу", – рассказали в пресс-службе.

Виновник происшествия пытался скрыться, однако его задержали прохожие и передали сотрудникам полиции. Прибор "Драгер" показал 2,45 промилле алкоголя в крови нарушителя. По факту ДТП с пострадавшим, совершенным в состоянии опьянения, и оставление в опасности, возбуждено уголовное производство.

Санкция статей УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева BMW на скорости протаранил автомобиль Mazda, остановившийся на красный сигнал светофора. В результате ДТП есть пострадавшие, виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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