В Киевской области годовалый мальчик выпал из окна второго этажа: чудом выжил. Фото

29 мая в Белой Церкви Киевской области произошел инцидент, в результате которого серьезно пострадал ребенок. Пока родители отвлеклись, годовалый ребенок вылез на подоконник и оперся на москитную сетку, в результате вместе с металлопластиковой фурнитурой выпал с высоты второго этажа.

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Об этом сообщили сотрудники Нацполиции на Telegram-канале. Мальчика немедленно госпитализировали, уже в больнице ему диагностировали перелом бедра и травму головы.

Правоохранители и медики предостерегают родителей о том, что в Украине начался сезон открытых окон и москитных сеток, которые кажутся любопытным детям надежной опорой. Любая беспечность и невнимательность к безопасности малышей может обернуться трагедией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одесской области пьяный водитель на скорости сбил ребенка. 10-летний мальчик получил тяжелые травмы.

Также сообщалась история двухлетней девочки которая загадочно исчезла со двора собственного дома в Харьковской области. Виолетту Мужечук искали в течение нескольких суток полиция, спасатели и волонтеры, к поискам было привлечено более тысячи человек.

Через три дня она была обнаружена под деревом за десятки километров от родного села. Она чудом выжила и была госпитализирована, а ее отец, который защищает Украину на фронте, немедленно вернулся домой, чтобы увидеть спасенную дочь.

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