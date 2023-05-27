На поиски вышли почти тысяча человек: в Харьковской области на пятый день нашли 2-летнюю девочку, которая загадочно исчезла со двора. Фото

В Харьковской области нашли двухлетнюю девочку, которая загадочно исчезла со двора собственного дома 23 мая. Виолетту Мужечук искали в течение нескольких суток, в поисках было привлечено около тысячи человек.

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К счастью, ребенок жив. Подробности сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Мы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой. Виолетта жива, мы ее нашли. Сегодня на ее поиски вышло почти 1000 человек. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы. Благодарен всем за такую изнурительную, но блестящую и результативную работу", – отметил Тимошко.

В Министерстве внутренних дел Украины уверили, что ребенок попросту заблудился, никаких противоправных действий в отношении малышки никто не совершал.

"Наконец-то сегодня девочку нашли в лесу. Она жива, но очень уставшая, истощенная жаждой и голодная. Противоправные действия в отношении ребенка не были совершены, Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась", – говорится в сообщении.

Глава ГУ ЧП в Харьковской области добавил, что сейчас девочку передали на попечение медиков.

"Врачи оказывают девочке медицинскую помощь. Спасибо всем. Живи, девочка!" – написал Тимошко.

"Три ночи ребенок провел в лесу. Прочесывали каждый метр густой лесополосы. В результате девочку нашли в шести километрах от дома. Спасти ребенка удалось полицейским Богодуховского района. Именно в их квадрате поисков был ребенок", — рассказал "Общественному" начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Напомним, 23 мая примерно в 19:00 двухлетняя Виолета Мужечук загадочно исчезла со двора собственного дома в селе Скрипаи Слобожанской громады в Харьковской области.

Местные предположили, что девочка могла потеряться в местных лесах, что значительно усложнило поиски.

В первый день поисков к поисковой операции были привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники, в том числе квадрокоптер, а также сотрудники Национальной полиции, волонтеры и кинологи. Тогда в поисках участвовало около 100 человек.

За 4 суток поисков количество неравнодушных, прочесывавших леса вокруг села, выросло почти в десять раз.