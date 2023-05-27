В Одесской области пьяный водитель на скорости сбил ребенка: 10-летний мальчик получил тяжелые травмы. Фото

В селе Ройлянка Белгород-Днестровского района Одесской области пьяный водитель на скорости сбил ребенка. 10-летний мальчик получил тяжелые травмы.

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А правонарушителю грозит лишение свободы и право управлять транспортными средствами. Об этом сообщили в ГУ Нацполции Одесской области.

Установлено, что 35-летний водитель автомобиля "DAEWOO LANOS" двигался по одной из улиц населенного пункта и в какой-то момент выехал на правую обочину дороги. Там он совершил наезд на юного пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части.

Отмечается, что мальчик получил телесные повреждения разной степени тяжести. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего ушибы, гематомы и переломы костей головы. Некоторые полученные повреждения относятся к категории тяжких.

Водитель задержан в процессуальном порядке. Оказалось, что в момент аварии он оказался нетрезвым.

Пока ему уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, причинивших потерпевшему тяжкое телесное повреждение. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет. На время следствия подозреваемый был заключен под стражу.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 22 мая, водитель легковушки на пешеходном переходе сбил двух детей. Одну из пострадавших госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасная авария произошла в Одесской области 6 мая. На дороге между селами Лощиновка и Каланчак Сафьяновской общины Измаильского района столкнулись два автомобиля – ВАЗ 21099 и Lada Priora. В результате аварии пострадали шесть человек. Тяжелые травмы получил 3-летний мальчик, его доставили в реанимацию, однако через несколько часов он скончался.

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