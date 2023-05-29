Остается в больнице: медики рассказали о состоянии 2-летней девочки, которую нашли на четвертый день поисков на Харьковщине

Двухлетняя Виолета Мужечук, которую искали в течение нескольких суток на Харьковщине, находится в больнице. Жизни девочки ничего не угрожает.

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Ее должны осмотреть специалисты. Об этом рассказал директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов в комментарии "Суспільному".

"Двухлетняя Виолетта, которую разыскивали в течение 90 часов в селе на Харьковщине, остается в больнице. Ее состояние стабилизируется", – отметил Хаустов.

Он подчеркнул, что жизни ребенка ничего не угрожает. Теперь она должна пройти обследование у соответствующих специалистов.

Напомним, в субботу, 27 мая, в Харьковской области нашли двухлетнюю девочку, которая загадочно исчезла со двора собственного дома вечером 23 мая. Виолетту Мужечук искали в течение нескольких суток, в поисках было привлечено более тысячи человек.

Первое, о чем попросила девочка, которая едва научилась говорить, когда ее нашли ее спасители – попить воды. В лесу ребенок провел более трех суток. Папа Виолетты сейчас защищает Украину на фронте. Он примчался домой с передовой, чтобы помогать в поисках.

В Министерстве внутренних дел Украины заверили, что ребенок просто заблудился, никаких противоправных действий в отношении малыша никто не предпринимал.