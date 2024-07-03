В Киевской области генератор стал причиной пожара в частном домовладении. Подробности и фото

В пгт Ворзель Киевской области в частном домовладении загорелся генератор. ЧП произошло во вторник, 2 июля, вечером.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Окончательную причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 2 июля в 17:17 они получили сообщение о возгорании генератора в частном жилом доме в пгт Ворзель по улице Кленовой.

"По прибытию к месту вызова, по внешним признакам обнаружено возгорание внутри частного хозяйственного здания. Пожар ликвидирован в 17:38. На месте работали девять человек личного состава и две единицы техники", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ГСЧС, в результате пожара были уничтожены два генератора, повреждены хозяйственные принадлежности, а также спасателям удалось спасти жилой дом.

"Предварительная причина – возгорание генератора", – уточнили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

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