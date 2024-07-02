В Киевской области в результате взрыва генератора произошел пожар в частном доме. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства и окончательные причины события установят следователи.

"В Белой Церкви произошел пожар из-за генератора. Вечером 1 июля в полицию от подразделения ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Таращанской. Спасатели ликвидировали возгорание. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что следователи осмотрели поврежденный огнем генератор и выяснили, что владелица дома включила устройство в 18:30, а уже около 21:30 услышала взрыв, после чего соседи вызвали спецслужбы.

"Генератор был в употреблении около 2 лет, и такому случаю ничего не предшествовало. Правоохранители задокументировали событие и опросили его участников", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно, он случился из-за взрыва заряжаемого аккумулятора.

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