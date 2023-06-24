В Киеве загорелся мощный пожар в торговом центре, поднялся дым. Фото и видео

Утром 24 июня в одном из районов Киева загорелся мощный пожар. Очевидцы с места происшествия сообщают, что горит торговый центр "Эпицентр".

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Площадь торгового центра составляет около 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В результате сильного пожара над районом поднялся большой столб черного дыма. Спасатели уже прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара.

На данный момент причина возгорания неизвестна. Стоит отметить, что дым от пожара в торговом центре распространяется в небе над Оболонским районом столицы.

По словам сотрудников торгового центра, возгорание произошло в складском помещении. Также сообщается, что по состоянию на 10:20 информации о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, в Соломенском районе Киева 4 июня произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая получила ожоги головы и конечностей.

Ранее сообщалось, что 2 июня вблизи Бородянки в Киевской области местный житель чуть не сгорел заживо. Мужчина, выжигая цветной металл из кабелей, заснул, а в какой-то момент огонь опрокинулся на траву, в результате чего пострадавший обгорел. В больницу мужчину доставили с ожогами 75% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 4 июня, под Вышгородом в Киевской области вспыхнул мощный пожар. В эпицентре событий поднимался чёрный дым.

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