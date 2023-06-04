Под Киевом вспыхнул масштабный пожар: столб дыма виден с Крещатика. Фото, видео

В воскресенье, 4 июня, под Вышгородом в Киевской области вспыхнул мощный пожар. В эпицентре событий поднимается черный дым.

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Как отметил корреспондент OBOZREVATEL, он виден даже из столичного Крещатика. Предварительно в поле горят пластиковые трубы. На месте работают спасатели и полицейские. Пострадавших в результате инцидента нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним: 2 июня стало известно, что вблизи Бородянки в Киевской области местный житель чуть не сгорел заживо. Мужчина, выжигая цветной металл из кабелей, заснул, а в какой-то момент огонь опрокинулся на траву, в результате чего пострадавший обгорел. В больницу мужчину доставили с ожогами 75% тела.

19 мая в городе Славутич Киевской области возник пожар в общежитии. В результате происшествия пострадали 2 человека, а еще 50 человек были эвакуированы, из которых 13 – дети. Двум лицам оказали медицинскую помощь из-за отравления угарным газом, однако от госпитализации граждане отказались

А в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области 6 мая произошел взрыв в местном кафе. В результате этого заведение полностью сгорело.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в селе Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области вспыхнул пожар. Загорелась подстилка в лесном массиве. Спасателям пришлось быстро локализовать возгорание.

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