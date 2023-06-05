В Киеве женщина едва не сгорела заживо во время пожара. Фото

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 4 июня, произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли женщину, которая получила ожоги головы и конечностей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, сообщение о пожаре в Соломенском районе столицы к ним поступило в 18:56.

"Как оказалось, возгорание произошло в одной из квартир на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. На месте пожара бойцы ГСЧС спасли жительницу квартиры. У нее диагностировали отравление продуктами горения, также ожоги головы и верхних конечностей. Женщина была передана медикам с госпитализацией. В 19:18 возгорание на площади 10 квадратных метров локализовали и в 19:23 – ликвидировали", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, 2 июня стало известно, что вблизи Бородянки в Киевской области местный житель чуть не сгорел заживо. Мужчина, выжигая цветной металл из кабелей, заснул, а в какой-то момент огонь опрокинулся на траву, в результате чего пострадавший обгорел. В больницу мужчину доставили с ожогами 75% тела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 4 июня, под Вышгородом в Киевской области вспыхнул мощный пожар. В эпицентре событий поднимался чёрный дым.

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