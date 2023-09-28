В Киеве задержали мужчину, который пьяным стрелял из арбалета на детской площадке. Фото

В Святошинском районе Киева в среду, 27 сентября, задержали мужчину, который стрелял из арбалета на детской площадке. У него были признаки алкогольного опьянения, а свой поступок он объяснить не смог.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителя передали следователям для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

"Накануне, около 22:00, инспекторы получили вызов о стрельбе на улице Академика Доброхотова. Заявительница рассказала, что увидела гражданина, который на детской площадке установил мишень и стрелял по ней (из арбалета. – Ред.)", – рассказали в пресс-службе.

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Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили похожего по описанию мужчину. Последний был с признаками алкогольного опьянения и не мог объяснить патрульным свой поступок. В дальнейшем инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Святошинского района для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Святошинском районе Киева правоохранители остановили водителя, который, возможно, на глазах у инспекторов съел наркотики. Сам мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве двое мужчин на автомобиле Cadillac из-за конфликта устроили стрельбу, а затем скрылись. Когда нарушителей задержали, оказалось, что водитель был в состоянии наркотического опьянения, а у пассажира был найден пакетик с запрещенным веществом.

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